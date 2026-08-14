Formycon Aktie News: Formycon am Freitagvormittag billiger

Um 09:28 Uhr rutschte die Formycon-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 18,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 18,80 EUR. Bei 18,86 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 102 Aktien.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 42,82 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 16,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

2026 dürfte Formycon einen Verlust von -0,153 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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