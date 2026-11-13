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13.11.2026 16:29:00
Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Formycon. Zuletzt sprang die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 15,10 EUR zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 15,10 EUR zu. Bei 15,24 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 14,76 EUR. Zuletzt wechselten 10'521 Formycon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 77,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2026 (13,70 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 9,27 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR im Vergleich zu 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Formycon-Bilanz für Q4 2026 wird am 29.04.2027 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,065 EUR je Formycon-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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