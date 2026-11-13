Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 14,94 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Formycon-Aktie bei 15,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,76 EUR. Bisher wurden heute 6'446 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 26,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 79,72 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2026 bei 13,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 8,30 Prozent wieder erreichen.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -1,065 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot