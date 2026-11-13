Formycon Aktie News: Formycon am Freitagvormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr sprang die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 15,04 EUR zu. Die Formycon-Aktie legte bis auf 15,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 14,76 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 233 Formycon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,85 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. 78,52 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.04.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,065 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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