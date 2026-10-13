Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Dienstagnachmittag kräftig

Die Formycon-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 11,1 Prozent auf 21,20 EUR. Die Formycon-Aktie legte bis auf 22,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 19,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 57'745 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 23,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,030 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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