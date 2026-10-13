Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Dienstagmittag kräftig

Um 12:28 Uhr wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 15,3 Prozent auf 22,00 EUR nach oben. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 22,05 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'977 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 22,05 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2026 0,030 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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