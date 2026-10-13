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13.10.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon zieht am Dienstagvormittag deutlich an

Formycon Aktie News: Formycon zieht am Dienstagvormittag deutlich an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Formycon. Zuletzt wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 7,2 Prozent auf 20,45 EUR nach oben.

Formycon
19.65 CHF 9.73%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 7,2 Prozent auf 20,45 EUR. Bei 21,45 EUR erreichte die Formycon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 19,50 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 17'064 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. 31,30 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 16,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 25,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Formycon mit einem Umsatz von insgesamt 6.34 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Formycon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,030 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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