Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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13.08.2026 16:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag billiger
Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,68 EUR abwärts.
Die Formycon-Aktie gab im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 18,68 EUR nach. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 18,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6'134 Formycon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,30 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 18.08.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,163 EUR je Formycon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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