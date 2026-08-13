Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Donnerstagvormittag ins Plus

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 18,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Formycon-Aktie sogar auf 18,80 EUR. Bei 18,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 123 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 42,82 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,30 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Formycon wird am 12.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 18.08.2027 dürfte Formycon die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -0,163 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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