Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag höher

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 14,90 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 15,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 8'852 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 80,20 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,70 EUR fiel das Papier am 06.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 8,05 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Formycon am 29.04.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,416 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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