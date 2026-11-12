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12.11.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Formycon-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 14,90 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 14,90 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Formycon-Aktie sogar auf 15,38 EUR. Bei 14,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'924 Formycon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2026 Kursverluste bis auf 13,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 8,05 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 29.04.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,416 EUR je Formycon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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