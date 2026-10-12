Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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12.10.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Formycon gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 19,10 EUR nach.
Die Formycon-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 19,10 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 18,88 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'341 Formycon-Aktien.
Bei 26,85 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 40,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,66 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6.34 Mio. EUR gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Formycon-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,030 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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