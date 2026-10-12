Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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12.10.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Formycon. Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 19,14 EUR.
Die Formycon-Aktie musste um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 19,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 18,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,88 EUR. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 286 Stück gehandelt.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,28 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 14,84 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Am 18.11.2027 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,030 EUR je Formycon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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