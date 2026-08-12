Formycon Aktie News: Formycon am Mittwochnachmittag kaum verändert

Bei der Formycon-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 18,98 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,58 EUR zu. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 18,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9'253 Formycon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 14,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 18.08.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,163 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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