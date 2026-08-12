Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Um 09:28 Uhr wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 19,06 EUR nach oben. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,58 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5'269 Formycon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 40,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,48 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 18.08.2027.

Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,163 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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