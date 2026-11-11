Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Mittag ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,5 Prozent auf 14,60 EUR. Die Formycon-Aktie sank bis auf 14,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,96 EUR. Bisher wurden via Tradegate 9'549 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 83,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2026 bei 13,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 6,16 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,416 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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