Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Um 09:28 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 14,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Formycon-Aktie bis auf 14,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'055 Formycon-Aktien.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 81,42 Prozent wieder erreichen. Bei 13,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,416 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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