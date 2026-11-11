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11.11.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Mittwochvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 14,80 EUR nach.
Um 09:28 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 14,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Formycon-Aktie bis auf 14,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'055 Formycon-Aktien.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 81,42 Prozent wieder erreichen. Bei 13,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,416 EUR je Formycon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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