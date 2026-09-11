Formycon Aktie News: Formycon wird am Freitagvormittag ausgebremst

Um 09:28 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 20,05 EUR ab. In der Spitze büsste die Formycon-Aktie bis auf 20,05 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,05 EUR. Bisher wurden via Tradegate 150 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 18,70 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Mit einem Umsatz von 6.34 Mio. EUR, gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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