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11.08.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Nachmittag fester

Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 19,00 EUR zu.

Formycon
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Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 19,00 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,00 EUR an. Bei 18,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3'897 Formycon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,85 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,32 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 14,21 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Formycon am 19.05.2016 vor. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 12.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2027 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,163 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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