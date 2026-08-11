Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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11.08.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 18,86 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,5 Prozent auf 18,86 EUR. In der Spitze legte die Formycon-Aktie bis auf 18,92 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 18,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3'009 Formycon-Aktien.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,36 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Formycon-Bilanz für Q2 2026 wird am 12.08.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 18.08.2027.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,163 EUR je Formycon-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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