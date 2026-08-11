Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 18,70 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 18,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,70 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'239 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 26,85 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 30,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (16,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2026 veröffentlicht. Formycon dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,163 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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