Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Nachmittag auf rotes Terrain

Der Formycon-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 14,26 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Formycon-Aktie bei 14,22 EUR. Bei 14,66 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'667 Formycon-Aktien.

Bei 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2026 bei 13,70 EUR. Abschläge von 3,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6.34 Mio. EUR, gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,416 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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