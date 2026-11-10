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10.11.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,5 Prozent auf 14,30 EUR ab.
Die Formycon-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 14,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 14,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 2'250 Stück.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Gewinne von 87,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2026 Kursverluste bis auf 13,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.34 Mio. EUR.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -0,416 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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