Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagvormittag mit Einbussen

Der Formycon-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 14,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 14,52 EUR. Mit einem Wert von 14,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'569 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2026 bei 13,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 19.05.2016 äusserte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 6.34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,416 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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