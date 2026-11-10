|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagvormittag mit Einbussen
Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 14,60 EUR.
Der Formycon-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 14,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 14,52 EUR. Mit einem Wert von 14,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'569 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2026 bei 13,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 19.05.2016 äusserte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 6.34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,416 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie
Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck
Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|26.10.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.