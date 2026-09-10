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10.09.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag fester

Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt sprang die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 20,65 EUR zu.

Formycon
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Im Tradegate-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Die Formycon-Aktie legte bis auf 20,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 20,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 2'699 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (16,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,07 Prozent.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6.34 Mio. EUR, gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Formycon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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