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10.09.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon reagiert am Vormittag positiv

Formycon Aktie News: Formycon reagiert am Vormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Formycon. Zuletzt wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 20,50 EUR nach oben.

Formycon
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Um 09:28 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 20,50 EUR. In der Spitze gewann die Formycon-Aktie bis auf 20,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 419 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 30,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 20,49 Prozent Luft nach unten.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 6.34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Formycon wird am 12.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

2026 dürfte Formycon einen Verlust von -0,374 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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