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10.08.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Nachmittag nordwärts

Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Formycon zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Formycon
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Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 18,76 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,00 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 18,90 EUR. Bisher wurden heute 2'307 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 30,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 13,11 Prozent sinken.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.34 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Formycon am 12.08.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.08.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,163 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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