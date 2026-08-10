Formycon Aktie News: Formycon am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 18,76 EUR. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,00 EUR aus. Bei 18,90 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 1'187 Formycon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 13,11 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6.34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 12.08.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Formycon.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,163 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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