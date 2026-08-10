Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag höher
Die Aktie von Formycon gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.
Die Formycon-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 19,00 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,00 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,90 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 635 Formycon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 41,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 14,21 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 12.08.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 18.08.2027.
Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,163 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie
Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck
Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.