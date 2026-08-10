Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag höher

Die Formycon-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 19,00 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,00 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,90 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 635 Formycon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 41,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 14,21 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 12.08.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 18.08.2027.

Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,163 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot