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09.11.2026 16:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 14,34 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 14,34 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Formycon-Aktie bei 14,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,90 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'998 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 87,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,70 EUR fiel das Papier am 06.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 4,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 6.34 Mio. EUR, gegenüber 6.34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,416 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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