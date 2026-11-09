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09.11.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag im Bullenmodus
Die Aktie von Formycon gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Formycon-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 14,80 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 14,80 EUR. Bei 14,80 EUR erreichte die Formycon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'437 Formycon-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,85 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 44,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2026 (13,70 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,43 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.
In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,416 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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