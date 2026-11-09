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09.11.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 14,48 EUR.
Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 14,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 14,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 2'358 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Bei 13,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 5,39 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.34 Mio. EUR gelegen.
Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Formycon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -0,416 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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