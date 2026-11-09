Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’824 0.2%  SPI 20’871 0.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’989 0.7%  Euro 0.9157 0.2%  EStoxx50 6’224 0.9%  Gold 4’097 0.7%  Bitcoin 60’952 -0.6%  Dollar 0.8184 -0.2%  Öl 96.6 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
SMI-Papier Alcon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alcon von vor 3 Jahren bedeutet
SMI-Papier UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UBS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor einem Jahr eingebracht
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 10 Jahren verloren
DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Plus500 Depot

Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.11.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Vormittag fester

Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 14,48 EUR.

Formycon
13.13 CHF 2.85%
Kaufen Verkaufen

Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 14,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 14,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 2'358 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Bei 13,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 5,39 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.34 Mio. EUR gelegen.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Formycon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -0,416 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon verschiebt Veröffentlichung des Jahresabschlusses auf April - Aktie unter Druck

Aktien von Aumovio und TKMS neu im MDAX: Zahlreiche Indexanpassungen

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels tiefrot


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Formycon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Formycon AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
26.10.26 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.26 Formycon Outperform RBC Capital Markets
24.11.25 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 SMI gibt deutlich nach
09:35 Marktüberblick: Daimler Truck im Fokus
08:45 Logo WHS KI-Ausverkauf: Jetzt entscheiden CPI, CoreWeave & die Chip-Aktien über den Nasdaq
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Erster Konter nach dem Ausverkauf
06.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’319.35 20.00 SQZB4U
Short 15’644.49 13.99 STBNIU
Short 16’269.92 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’823.95 09.11.2026 09:54:25
Long 14’111.40 19.96 SPBTLU
Long 13’768.57 13.73 SVPKBU
Long 13’158.71 8.73 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie unter Druck: CEO Huang hatte Affäre mit möglicher chinesischer Spionin
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.