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09.10.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 19,10 EUR ab.

Formycon
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Die Formycon-Aktie notierte um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 19,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 19,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,26 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 4'621 Aktien.

Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Mit einem Zuwachs von 40,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Gewinn in Höhe von 0,030 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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