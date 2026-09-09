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09.09.2026 16:29:00

Formycon Aktie News: Formycon gibt am Mittwochnachmittag ab

Formycon Aktie News: Formycon gibt am Mittwochnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 20,25 EUR.

Formycon
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Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 20,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5'712 Formycon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,85 EUR erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 32,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 19,51 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Formycon die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -0,374 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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