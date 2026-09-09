Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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09.09.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,45 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,45 EUR. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 20,45 EUR. Bei 20,45 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 26,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 25,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.
Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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