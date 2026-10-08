Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Um 16:28 Uhr sprang die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 18,98 EUR zu. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'553 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,46 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 14,12 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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