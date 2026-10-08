Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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08.10.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Mittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Formycon. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 18,94 EUR.
Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 18,94 EUR. Kurzfristig markierte die Formycon-Aktie bei 19,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,86 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4'995 Formycon-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 41,76 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 16,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.
Experten taxieren den Formycon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,030 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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