Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 19,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 19,24 EUR. Bei 18,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1'350 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Abschläge von 15,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,030 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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