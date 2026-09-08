Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag höher

Im Tradegate-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Formycon-Aktie bei 20,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,45 EUR. Zuletzt wechselten 6'705 Formycon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 30,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Abschläge von 20,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Am 18.11.2027 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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