Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8
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08.09.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Formycon. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,40 EUR.
Die Formycon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 20,40 EUR. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,35 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 6'295 Formycon-Aktien.
Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,10 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.11.2027 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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