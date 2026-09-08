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08.09.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Formycon Aktie News: Formycon kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Formycon zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Formycon-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 20,45 EUR.

Formycon
19.16 CHF 2.43%
Kaufen Verkaufen

Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr bei 20,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 20,45 EUR. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 20,45 EUR. Bei 20,45 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 594 Formycon-Aktien.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,30 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 16,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Formycon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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