Formycon Aktie News: Formycon schiebt sich am Mittag vor

Um 12:28 Uhr sprang die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 19,24 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 19,24 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'249 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,55 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 16,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Formycon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Formycon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Formycon-Aktie in Höhe von 0,030 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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