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07.10.2026 09:29:00

Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag freundlich

Formycon Aktie News: Formycon am Vormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Formycon. Die Formycon-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 18,78 EUR.

Formycon
17.55 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 18,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 19,12 EUR. Bei 19,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 175 Formycon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Formycon-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Formycon liess sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.34 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.34 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Formycon dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,030 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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