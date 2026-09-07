Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag gefragt

Das Papier von Formycon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 20,45 EUR. In der Spitze gewann die Formycon-Aktie bis auf 20,70 EUR. Bei 20,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 6'632 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Formycon-Aktie somit 23,84 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 16,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 25,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 19.05.2016 äusserte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.34 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -0,374 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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