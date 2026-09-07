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07.09.2026 12:29:00

Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Mittag gestärkt

Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Formycon gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 20,50 EUR.

Formycon
19.20 CHF 0.64%
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Um 12:28 Uhr wies die Formycon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 20,50 EUR nach oben. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,60 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 20,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2'269 Formycon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 26,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 30,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.34 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 vorlegen. Am 18.11.2027 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,374 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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