Formycon Aktie News: Formycon präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr sprang die Formycon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 20,45 EUR zu. Bei 20,60 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'520 Formycon-Aktien.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,29 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -0,374 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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