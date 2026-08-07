Formycon Aktie News: Formycon am Freitagvormittag gesucht

Um 09:28 Uhr stieg die Formycon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 18,86 EUR. Bei 18,86 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 487 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Formycon-Aktie derzeit noch 42,36 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 16,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,57 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 12.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Formycon.

Analysten gehen davon aus, dass Formycon 2026 einen Verlust in Höhe von -0,163 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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