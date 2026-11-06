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06.11.2026 16:29:00
Formycon Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Formycon
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 14,00 EUR ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 14,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Formycon-Aktie bisher bei 13,70 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,48 EUR. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'484 Stück gehandelt.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,79 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,70 EUR am 06.11.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.
Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Formycon am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,416 EUR je Formycon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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