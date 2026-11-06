Formycon Aktie News: Formycon am Freitagmittag gesucht

Die Formycon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 14,50 EUR. Die Formycon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,50 EUR. Bei 14,48 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'385 Formycon-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 85,17 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,70 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2026 erreicht. Mit Abgaben von 5,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 19.05.2016 äusserte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6.34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,416 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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