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06.11.2026 09:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Freitagvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 14,06 EUR.
Die Formycon-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 14,06 EUR abwärts. In der Spitze büsste die Formycon-Aktie bis auf 14,06 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,48 EUR. Zuletzt wechselten 4'755 Formycon-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 90,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,84 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,56 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Formycon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Am 19.05.2016 äusserte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6.34 Mio. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Formycon.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,416 EUR je Formycon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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